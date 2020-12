Annenhver nordmann skal reise ut av kommunen i julen

I undersøkelsen Norsk koronamonitor har utført er 4.800 personer spurt om de kommer til å reise ut av egen kommune i løpet av julen.

49 prosent svarer bekreftende på at de skal dette, og det er flest innbyggere i Oslo som svarer ja på spørsmålet.

Andelen økte kraftig etter at myndighetene i starten av desember åpnet for flere gjester to dager i julen, samt at reiser hjem til jul kan anses som en nødvendig reise. Før det ble løsnet på reglene var tallet 40 prosent.

– Det er nok liten tvil om at myndighetene, med statsministeren i spissen, ble tolket som at det åpnes mer opp i julen. Positive smittetall kan også ha medført at flere planlegger reiser, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Sammenlignet med en vanlig jul tror det store flertallet at de kommer til å møte færre familiemedlemmer og venner denne julen. 73 prosent svarer dette, mens kun 2 prosent svarer at de kommer til å møte flere.

21 prosent tror de vil møte like mange, mens resten svarer at de ikke vet.