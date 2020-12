Regjeringen foreslår at flere slipper karantenehotell

Dette gjelder hvis man kan bevise at karantenereglene følges - at man har et oppholdsrom, matservering og toalett, samtidig som man kan unngå nærkontakt med andre, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag.

Dermed kan folk som ikke har fast bosted i Norge, men som vil oppholde seg i landet, slippe opphold på karantenehotell. De vil fortsatt måtte være i karantene i ti dager.

Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted.

Forslaget fra regjeringen sendes ut onsdag med 48 timers høringsfrist.

Må registrere seg



Regjeringen jobber med å etablere et digitalt system for å registrere reisende inn til Norge for å bedre smittekontrollen. Systemet skal etter planen tas bruk fra 1. januar.

– Alle som ønsker å komme til Norge, må registrere blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle, også norske statsborgere, skal registrere seg i dette systemet, sier justisminister.

– Det kommer til å ha veldig stor betydning for helsesektoren når det gjelde smittevern og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og Arbeidstilsynet i jobben de har med å ettergå brudd på karantenebestemmelsene, sier Mæland.

Egne tiltak



Regjeringen har satt i verk et omfattende apparat for å sikre at utenlandske gjestearbeidere kan komme til Norge under sesongfisket i Lofoten.

Det er ventet mellom 3.000 og 4.000 utenlandske gjestearbeidere vil komme til Norge under neste års sesongfiske i Lofoten. Næringen er avhengig av disse arbeiderne, som hovedsakelig kommer fra Øst-Europa.

– Vi jobber nå med en egen tiltaksplan for å redusere faren for smitte under sesongfisket i Lofoten, sa justisminister Monica Mæland (H) under regjeringens pressekonferanse onsdag.

Mæland sier fiskerinæringen selv må ta ansvar for å skaffe tilfredsstillende boforhold og fortløpende holde lokale myndigheter orientert om situasjonen. Det vil bli etablert egne karantenehotell i regionen, men Mæland understreker at det store antallet innreisende vil utfordre kapasiteten på disse.

– Politiet kommer til å ha aktiv innreisekontroll i hele regionen for å kontrollere at vilkårene for innreise er til stede, sier hun.