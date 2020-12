FHIs ukerapport: Smittespredningen er fortsatt synkende

I forrige ble det meldt om 2.500 smittetilfeller. Det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med uka før. Andelen positive blant de testede gikk også ned – fra 2,6 prosent til 2,4 prosent.

– Vi ser nå effekten av de forsterkede nasjonale tiltakene fra oktober/november og forsterket innsats i mange kommuner i slutten av oktober og begynnelsen av november, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport for uke 49.

FHI advarer samtidig mot en fortsatt ustabil situasjon, med fare for ny smitteøkning, og påpeker at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken, som har flest smittetilfeller.

I løpet av uka var det en nedgang i meldte tilfeller i de seks fylkene Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Vestland og Viken, mens det var en svak økning i de fem fylkene Innlandet, Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark.

Nedgang i smitte blant ungdom

Det var også en nedgang i tallet på smittede i alle aldersgrupper. Unntaket er personer i aldersgruppen mellom 60 og 79 år.

Nedgangen i tallet på smittede var størst i aldersgruppen 13 til 19 år, hvor det var 28 prosent færre nye smittetilfeller.

Ifølge FHI er også andelen utenlandskfødte blant de smittede på vei ned. I forrige uke var andelen 35 prosent, mens andelen utenlandskfødte blant innlagte coronapasienter var 51 prosent.

Stabilt antall innleggelser

Tallet på sykehusinnleggelser har vært relativt stabilt de siste ukene. I uke 49 ble det meldt om 96 nye innlagte pasienter. Det er to flere enn uka før.

Helse sør-øst har hatt flest innleggelser. De siste ukene har det vært en nedadgående trend i innleggelser fra Oslo, og en oppadgående trend fra Viken.

Totalt ble 105.240 personer testet for coronavirus i Norge i forrige uke. Det er en nedgang på 7 prosent fra uka før.

Det er foreløpig meldt om 21 coronarelaterte dødsfall forrige uke, som er seks færre enn uka før.

R-tallet på 0,8

Matematisk modellering indikerer at smittespredningen i Norge er synkende, med et reproduksjonstall etter 15. november på 0,8. I oktober var R-tallet på 1,3.

Ifølge modellen ventes det at antallet innlagte pasienter ventes å synke i de kommende ukene, og at det om tre uker forventes i snitt 77 coronapasienter på sykehusene.

Modellen estimerer også at det daglige antallet smittetilfeller vil gå ned til rundt 320 nye smittetilfeller daglig om tre uker.

Det siste døgnet ble det meldt om 460 nye smittetilfeller.