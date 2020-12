Regjeringen møter pressen om coronasituasjonen

– Erfaringene fra påsken og ellers er at de har gode systemer, og de ønsker ikke å pålegge ansatte å jobbe ekstra, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Tidligere på dagen anbefalte Folkehelseinstituttet at det ble utvidede åpningstider for matbutikker og alkoholsalg før jul. Onsdag formiddag møttes partene i varehandelen, samt næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), for å diskutere problemstillingen.

– Butikkene har åpent mye mer enn vanlig før jul uansett. Det aktuelle var å holde åpent søndag 27. i tillegg, men det mener de ikke er nødvendig, sier Høie.