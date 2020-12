Politiet i Nordland skjerper grensekontrollen før vinterfisket

Politiet i Nordland varsler i en pressemelding onsdag at det blir vakthold ved grensa store deler av døgnet, og kontroll hele døgnet.

– Politiet har allerede skjerpet grensekontrollen, men vi ser at det er behov for ytterligere skjerping. De som skal inn til Norge for å arbeide, skal få komme inn, Men vi ønsker å kontrollere at de som kommer, oppfyller innreisevilkårene og har planer for hvordan de skal gjennomføre karantenen, sier politimester Heidi Kløkstad i meldingen.

Hun understreker samtidig at det er viktig at næringslivet selv tar ansvar for at det ikke skjer karantenebrudd.

Over tid har politiet fått bistand fra Heimevernet og egne midlertidige stillinger til grensekontroll. Nå vil også UP og politiet bidra med flere ressurser.

Ifølge NRK kommer det normalt i overkant av 3.000 utenlandske arbeidere til fiskemottak i Lofoten, Vestrålen og Sør-Troms i løpet av det travle vinterfisket, som varer fra januar til april.