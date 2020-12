Maduro håper på dialog med Biden

– Vi har alltid vært villige og vil alltid være villige til å etablere relasjoner med USAs regjering når det gjelder kommunikasjon, dialog og respekt, sa Maduro på en pressekonferanse i Venezuelas hovedstad Caracas.

USA har sammen med rundt 60 andre land anerkjent opposisjonsleder Juan Guaidó som Venezuelas legitime president. I tillegg har Venezuela vært rammet av harde sanksjoner som har til formål å fjerne Maduro fra makten.

– La oss håpe den nye regjeringen til Joe Biden blir innsatt og la oss håpe at kommunikasjonskanalene mellom Venezuela og USA blir åpnet, sa presidenten.

Boikottet valg

Opposisjonen i Venezuela boikottet helgens valg i Venezuela, som Maduro vant til tross for lav oppslutning.

Sosialistpartiet gjenerobret flertallet i nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har holdt siden 2015. Det er Guaidós rolle som president for nasjonalforsamlingen som har dannet grunnlaget for å fastholde at han er landets legitime president.

– Donald Trumps Venezuela-politikk har feilet spektakulært, sa Maduro.

Fastholder

USA har fastholdt at valget var preget av juks og sagt at de vil fortsette å holde på Guaidó som landets rettsmessige president.

Maduro sa på pressekonferansen at han på kort varsel endret stedet der han skulle avgi en stemme på valgdagen, angivelig som følge av en plan for å drepe ham.

– Vi mottok informasjon fra veldig pålitelige colombianske etterretningskilder om at de planla et angrep for å drepe meg på valgdagen, sa han. Maduro har flere ganger gått ut mot angivelige amerikanske og colombianske forsøk på å drepe ham.