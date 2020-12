Bø kommune taper selv med nye milliardærer som innbyggere

Eiendomsinvestoren og den tidligere langrennsstjernen Bjørn Dæhlie er den mest kjente, men også Europris-gründeren Wiggo Erichsen og eiendomsinvestoren Einar Andreas Sissener har meldt flytting.

Til sammen sparer kommunens nye skattytere rundt 11 millioner kroner på flyttingen. Men kommunen selv går minus, skriver NRK.

KS har regnet seg fram til at resultatet trolig blir netto negativt, selv om millionærene tar med seg store formuer og også skatter av egne inntekter til kommunen.

– Bø må forberede seg på betydelige inntektsbortfall de første årene etter nedsettelsen av satsen for formuesskatt, sier spesialrådgiver Sigmund Engdal til kanalen.

– Gjenstår å se

Han viser til inntektsutjevningssystemet, som i praksis betyr at Bø selv må dekke det beløpet som er gitt i skattelette. For å veie opp for de 10 millionene, trengs det 300 til 400 flere innbyggere, påpeker KS.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) tar beregningene med stor ro.

– Det er mange som regner. Det gjenstår å se hva som blir riktig tall. Jeg er forberedt og har en plan skulle vi ende i tap.

Han har tidligere avvist at millionærene som flytter til kommunen kun ønsker å betale mindre skatt.

Dæhlie flytter



Bø har fått mye oppmerksomhet for å ha redusert formuesskatten med en halv prosent fra nyttår. Bjørn Dæhlie vedgår at den beslutningen har medvirket til hans beslutning om å flytte nordover.

«Ja, vi melder flytting på grunn av kommunens holdning til formuesskatt», skriver han i brevet som er sendt NTB tirsdag.

53-åringen understreker at han, både som privatperson og gjennom sine selskaper, over mange år har betalt betydelige summer i skatt. Det mener han også er helt riktig å gjøre. Videre skriver Dæhlie at han er en tilhenger av det norske skattesystemet, som han oppfatter som godt og rettferdig, men at formuesskatten utgjør et klart unntak.

«For oss blir dette et prøveprosjekt på ett år, om det lar seg gjøre å bo i Bø og pendle til Østlandet», skriver den tidligere langrennsprofilen.