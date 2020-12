460 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 460 koronasmittede i Norge. Det er 80 flere enn dagen før og 19 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til i dag registrert 39.163 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Ingen streik i vin- og brennevinsbransjen

Partene i meklingen i vin- og brennevinsbransjen ble like over midnatt natt til i dag enige om årets lønnsoppgjør. Det gir et tillegg på 0,50 kroner til alle og øker minstelønnssatsen.

Meklingen mellom startet mandag etter at det ble brudd i forhandlingene i begynnelsen av november. En streik fra i dag ville ha rammet leveransene til Vinmonopolet, hoteller og serveringssteder.

New Zealand-politiet roses etter angrep

Politiets håndtering av moskéangrepet i Christchurch på New Zealand i 2019 var eksemplarisk, heter det i en uavhengig gjennomgang av politiets innsats de 48 første timene etter terrorangrepet.

Rapporten ble lagt fram i dag, dagen etter at en nesten 800 sider lang granskingsrapport fra en regjeringsnedsatt kommisjon, ble presentert. Der het det at angrepet neppe kunne ha blitt avverget i forkant, og det ble rettet kritikk mot sikkerhetstjenestene for å ha fokusert for mye å islamistisk ekstremisme og for lite på høyreekstreme terrortrusler.

Trump-advokat smittet

President Donald Trumps advokat Jenna Ellis har testet positivt for koronavirus, opplyste to tjenestepersoner i Trump-administrasjonen i natt. Hun var til stede i et selskap i Det hvite hus fredag kveld der hun ikke brukte munnbind, opplyste de.

Søndag ble Trumps advokat Rudy Giuliani innlagt på sykehus etter å ha fått koronasmitte. Giuliani og Ellis hadde de siste ukene reist til flere steder i landet som del av Trumps forsøk på å omgjøre valgresultatet.

SpaceX måtte avbryte

SpaceX måtte avbryte nattens testflygning i Texas med det framtidige Mars-romskipet Starship da det gjensto 1,3 sekunder. Det var en automatisk nedstengning av en motor som aktiverte seg.

Planen var å sende romskipet 12,5 kilometer opp i atmosfæren, det høyeste til nå med denne prototypen, og deretter få Starship til å lande vertikalt. Starship planlegges å bli brukt til å utplassere satellitter, og sende folk og last til månen og Mars.