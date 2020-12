Rotevatn ber Miljødirektoratet flytte Elgå-ulv

– Det er veldig uheldig om den såkalte Elgå-ulven blir skutt, sier Rotevatn om den genetisk viktige ulven.

I oktober vedtok rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Østfold og Akershus) og 5 (Hedmark) at det ikke skulle åpnes for lisensfelling av ulv i et avgrenset område utenfor ulvesonen i Hedmark.

Målet var å hindre at en genetisk viktig ulv i Deisjøreviret ble skudd under den årlige lisensjakten utenfor ulvesonen, men mandag dannet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet flertall i Stortinget for å ikke tillate midlertidig vern utenfor ulvesonen.

Vedtaket betyr at ulvene i Deisjøreviret kan risikere å bli skutt. Det vil være uheldig med tanke på det høye innavlsnivået i den sørskandinaviske ulvebestanden, skriver Klima- og miljødepartement i en pressemelding.

– Jeg ønsker derfor å flytte ulveparet for å ivareta den genetisk verdifulle hannen, om dette blir vurdert som faglig forsvarlig av Miljødirektoratet, sier klima- og miljøministeren.