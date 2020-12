Utlendingsmyndighetene hevder Hasan-brødrenes saker ikke er like

18 år gamle Mustafa Hasan var ett år da han og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake, og de fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet.

Broren Abdel (19) har nå fått innvilget opphold i Norge, og dersom Mustafa sendes ut, blir Abdel igjen alene i Norge uten familie, skriver Klassekampen.

"Menneskelige hensyn"

– Det påvirker ham veldig. Han har bursdag 27. desember, dagen før jeg skal kastes ut. Han vet ikke hva han skal gjøre, sier Mustafa til avisen.

I vedtaket til Abdel fra januar i år står det at tungtveiende innvandringsregulerende hensyn taler imot at han bør få opphold.

Men Utlendingsdirektoratet (UDI) mener sterke menneskelige hensyn veier tyngre, og at kombinasjonen av dette og Abdels tilknytning til Norge tilsier at han likevel innvilges opphold.

I saken til Mustafa Hasan kommer Utlendingsnemnda (Une) altså til motsatt konklusjon.

Une: Ikke identiske

I vedtaket 16. november skriver Une at «selv om det er flere forhold som er felles for de to brødrene, er ikke deres situasjoner identiske».

– Det er vanskelig å se for seg noen likere saker. Det er to brødre fra samme familie som har vokst opp under de samme forholdene, sier advokaten til de to brødrene, Nicolai Skjerdal.

Avdelingsleder Terje Østraat i Une viser i en epost til Klassekampen til taushetsplikten som årsak til at han ikke kan kommentere saken til Hasans bror eller «vurdere disse sakene opp mot hverandre i mediene».