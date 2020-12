Politiet rykket ut etter rop og skrik – par prøvde på krevende dans

– De har spilt inn en Tiktok video inspirert av Dirty Dancing, og som kjent er det krevende løft i denne filmen, noe paret trengte flere forsøk på å få til, opplyser politiet i Oslo på Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen litt før klokken 23.30 tirsdag kveld.

– Det var en nabo i blokka som var bekymret for at en kvinne ble utsatt for vold på grunn av skrik og dunkelyder, og det hadde pågått en stund, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

En patrulje i området fant fram til riktig leilighet og par.

– Paret viste filmen til patruljen, og det var ikke noe tvil om at det var det som var årsaken til lydene, sier Hekkelstrand, som legger til ast det er bra folk melder fra når de er bekymret.

– Vi setter pris for det. Heldigvis var det ikke noe straffbart i dette tilfellet. Vi vet alle hvor vanskelig det løftet er og har full sympati med paret, sier han.