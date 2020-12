Norwegian konverterer mer gjeld

Det opplyser selskapet i en børsmelding tirsdag kveld, skriver E24.

Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) har fra før konvertert gjeld til aksjer i flere omganger. Denne gangen skjer det etter konkursen i bemanningsselskapene i OSM Aviation Finland Oy og i norske OSM Fi Oy.

NAS sier i meldingen at det skjer etter en konstruktiv dialog mellom flyselskapet og konkursboet.

Den utestående gjelden, som har stammet fra ulike crew-avtaler Norwegian har hatt med de to selskapene, blir konvertert til 18,8 millioner aksjer til en konverteringspris på 4,2 kroner per aksje.

Dette betyr i praksis at de eksisterende aksjonærene i Norwegian nok en gang vannes ut, skriver Dagens Næringsliv.

Norwegian-aksjen endte tirsdag med en oppgang på 9,05 prosent etter at en irsk rett mandag innvilget konkursbeskyttelse for to av Norwegians datterselskaper i Irland, samt at Oslo byfogdembete tirsdag godkjente selskapets begjæring om rekonstruksjon.