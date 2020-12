Nasjonal sikkerhetsmyndighet kjenner russisk hackergruppe

– Vi er kjent med gruppen, sier Hoff til NTB etter at PST mandag konkluderte med å avslutte etterforskningen av angrepet mot en rekke epostkontoer på Stortinget i høst

Ifølge PST var det russiske Fancy Bear, som også går under navnet APT28, som sto bak dataangrepet. Gruppen knyttes til Russlands militære etterretningstjeneste GRU, helt konkret deres 85. hovedsenter for spesielle tjenester (GTsSS).

Den har tidligere stått bak en rekke andre angrep mot vestlige demokratier. Man antar også det var denne gruppa som forsøkte å påvirket USA-valget i 2016.

NSM-direktør Bente Hoff er også leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter som beskytter grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Hun mener datasikkerheten må skjerpes.

– Offentlige og private institusjoner i Norge utsettes hele tiden for såkalte nettverksoperasjoner og forsøk på datainnbrudd. Det vil si at det er veldig mange datainnbrudd som faktisk ikke lykkes, der tiltakene stanser aktørens forsøk på å komme seg inn. For å beskytte seg anbefaler vi at man følger NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, sier Hoff

Hun oppfordrer folk videre til å gå gjennom passordene sine.

– Ett beskyttelsestiltak som alltid er viktig er å bruke gode, unike passord og påloggingsløsninger med to-faktorautentisering der det er mulig. Våre passordråd kan være et fint sted å begynne, sier hun.