DN: FN-ambassadør Mona Juul sier hun ikke visste om ektemannens forbindelser til Jeffrey Epstein

Ektemannen Terje Rød-Larsen gikk av som president i tankesmia International Peace Institute (IPI) i slutten av oktober, etter å ha fått sterk kritikk fra sin egen styreleder for både et privat lån fra Epstein og for at tankesmia mottok penger fra ham i flere år.

– Jeg har ikke hatt noen kjennskap til økonomiske forhold mellom Epstein, IPI eller min mann. Jeg viser til det min mann har sagt til IPIs styre, at det var en alvorlig feilvurdering å ta opp et personlig lån fra Epstein. Jeg kunne ikke ha vært mer enig, skriver hun i en epost til Dagens Næringsliv.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.