26 nye smittede i Moss siste døgn – høyeste smittetall på én dag i kommunen

De siste dagene har over 300 personer blitt sendt i karantene som følge av de stigende smittetallene, skriver avisa.

Over 70 personer ble mandag kveld satt i karantene etter at to skoleelever fikk påvist smitte.

Gjennom pandemien har 536 personer fått påvist coronasmitte i Moss.

– Smittevernfaglig er det ikke noen grunn til strengere tiltak nå, men kommuneoverlegene i Moss følger dette fortløpende sammen med FHI. Vi vil gi en overordnet anbefaling til kriseledelsen i kommunen i løpet av uka, sa kommuneoverlege Kristian Krogshus på en pressekonferanse mandag.

Kommunen innførte sosial nedstenging 1. desember, med blant annet maksgrense på ti personer i private samlinger, skjenkestopp og konsertstopp. Mandag uttalte politiet i Moss at de ville ha tips fra publikum om coronalovbrudd.