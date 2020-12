Vogntog og to personbiler kolliderte på Gol

– Det har gått overraskende bra. Tre voksne personer var involvert, de framstår som lettere skadd. En blir sendt til sykehus med smerter i nakken, og det er en som har vondt i armen, sier operasjonsleder Marianne Mørk i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde ved Danielsplassen sør for Gol sentrum. Politiet fikk melding om ulykken klokka 06.12. Først ble det meldt om at én personbil hadde kollidert med et vogntog, deretter ble det meldt om to personbiler. Det skal ha vært glatt på stedet.

Riksvei 7 ble stengt i om lag 30 minutter for bilberging.