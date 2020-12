Politico: Biden vil ha Lloyd Austin som Pentagon-sjef



Joe Biden vil ha general Lloyd Austin som forsvarsminister, ifølge tre kilder. Beslutningen ventes å bli kunngjort tirsdag, ifølge Politico.

De siste dagene har Austin, som har ledet U.S. Central Command, fremstått som en av de mest egnede kandidatene, ifølge Politicos kilder, selv om Biden også skal ha vurdert tidligere sikkerhetsminister Jeh Johnson til vervet.

380 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 380 koronasmittede i Norge. Det er 130 flere enn dagen før og 58 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 38.703 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Arbeidsulykke i Larvik

En mann i 20-årene er kjørt til Tønsberg sykehus med ukjent skadeomfang etter en arbeidsulykke ved Postnords terminal i Elveveien i Larvik.

Ulykken skjedde like før klokken 3 natt til tirsdag i forbindelse med lossing eller lasting ved terminalen, opplyser politiet til NTB.

Lavrov til Tyskland for å møte AfD-topper

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov drar til Tyskland for å møte høytstående medlemmer i ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Lavrov skal ha lunsjmøte med Tino Chrupalla, som er AfDs parlamentariske gruppes nestleder, tirsdag. Chrupalla skal ha med seg partiets utenrikspolitiske talsmann Paul Hampel til møtet.

Kvinne pågrepet etter brann i Skien

En kvinne i 30-årene er pågrepet etter en brann i et leilighetskompleks i Lundegata i Skien sent mandag kveld. Politiet mener brannen startet i kvinnens leilighet.

– Hun er pågrepet og siktet for uaktsomt skadeverk. Grunnen til at vi pågriper henne er fare for at bevis som vi vil undersøke, kan bli ødelagt, sier politiadvokat Kjetil Langbach i Sørøst politidistrikt til NTB.