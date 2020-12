Tidligere Telenor-sjef uforstående til Jo Lunders tapstall

Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder (56) mener staten må erstatte penger han gikk glipp av fordi han ble siktet for korrupsjon av Økokrim i Vimpelcom-saken i 2015. Saken mot ham ble henlagt i 2017.

Fra før er det kjent at Lunders erstatningskrav er på nærmere 500 millioner kroner.

Nå viser et regnestykke fra to revisorer at Lunder ville tjent inntil 600 millioner kroner dersom han ikke hadde blitt korrupsjonsetterforsket, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg undrer meg over regnestykket som noen revisorer skal ha satt sammen. Det er jo ingen garanti for at Jo ville slått ut i full blomst og levert på øverste hylle i ny jobb hos en ny og krevende arbeidsgiver. Det ville vært helt nødvendig hvis han skulle klare å hente ut bonus på dette nivået år etter år, sier Baksaas i et intervju med avisen.

Lunder viser på sin side til at det alltid er usikkerhet knyttet til tapsberegninger.

– Dette har jeg sagt mange ganger tidligere, og derfor krever jeg ikke 500 millioner i erstatning. Jeg krever kun erstatning basert på rettens skjønn, skriver han i en epost.

Regnestykkene skal legges fram i en rettssak mellom Jo Lunder og den norske staten, og baserer seg på tapte lønninger, bonus og tapt avkastning.