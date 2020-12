Våler kommune brøt loven da vindkraftanlegg ble godkjent

Ordfører Ola Cato Lie (Sp) sier det er for tidlig å si hvordan Våler kommune skal imøtekomme spørsmålet fra Sivilombudsmannen om hva de skal gjøre med saken. Her under en pressekonferansen om et smitteutbrudd i Åsnes og Våler kommune i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB scanpix