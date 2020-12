Kvinne pågrepet etter brann i Skien

Brannen ble meldt kort tid etter klokken 23, og i alt sju personer ble evakuert. Røykdykkere ble sendt inn for å søke gjennom bygget. Brannen ble meldt slukket i 23.30-tiden.

Det var stor røykutvikling på stedet, og derfor ble to personer i et nabohus også evakuert. En persons fikk tilsyn av helse etter å ha pustet inn noe røyk.

Politiet mener brannen startet i den 37 år gamle kvinnens leilighet.

– Hun er pågrepet og siktet for uaktsomt skadeverk. Grunnen til at vi pågriper henne er fare for at bevis som vi vil undersøke, kan bli ødelagt, sier politiadvokat Kjetil Langbach i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at kvinnen skal avhøres i saken for å finne ut hva som har skjedd.