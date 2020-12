Undersøkelse: Arbeidsgivere tror på varige jobbkutt

Bemanningsselskapet Manpowers kvartalsvise undersøkelse viser at netto bemanningsutsikter, som er forskjellen mellom andelen bedrifter som skal opp- og nedbemanne i første kvartal 2021, er på pluss 2 prosent.

Det er 9 prosentpoeng lavere enn for ett år siden, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er en overraskende stor andel av arbeidsgiverne som ikke tror de kommer tilbake dit de var. Det er nok et uttrykk for at mange er midt inne i krisen og sliter med å se noe lys i tunnelen, sier konsernsjef Maalfrid Brath ManpowerGroup Norge til avisen.

Bare 4 prosent av de 419 norske arbeidsgiverne i undersøkelsen mener bemanningen vil være tilbake til normalt nivå innen tre måneder. En av ti tror det skjer i løpet av fire til ni måneder, mens 16 prosent tror det tar ett år.

Arbeidsgivere i Oslo-området er minst optimistiske med en bemanningsutsikt på minus 3 prosent, mens optimismen er størst i Nord-Norge med pluss 6 prosent.

Og det er arbeidsgivere innen reiseliv, særlig hotell- og restaurantdrift, som er mest pessimistiske med tanke på jobbutsiktene. Bransjen har en netto bemanningsutsikt på minus 7 prosent.

Byggebransjen og bedrifter innen finans og bedriftstjenester er mest positive med en bemanningsutsikt på pluss 8 prosent.