Norwegian fikk konkursbeskyttelse i Irland

Ingen långivere kan nå slå selskapet konkurs på flere måneder. Det var E24 som først meldte om avgjørelsen.

Norwegian skriver i en uttalelse at de er glade for at irsk rett mener at selskapet er egnet til å gjennomføre reorganiseringsprosessen.

– Denne avgjørelsen gir oss handlerom til å jobbe mot målet om å redusere gjeld, tilpasse flåtestørrelsen og igjen bli et selskap som er attraktivt for alle typer investorer, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian i en uttalelse til NTB.

Mandagens høring startet i The Hight court i Dublin litt etter klokken 12 norsk tid, og etter drøye fire timer var kjennelsen klar. 20 kreditorer var representert av forskjellige advokater i rettsmøtet, som foregikk digitalt.

Lys i enden av tunnelen

Det var i november at Norwegian søkte om beskyttelse for de to datterselskapene Artic Aviation Asset (AAA) og Norwegian Air International (NAI). AAA eier samtlige av Norwegians fly.

Konsernsjef Jacob Schram har tidligere uttrykt håp om at en konkursbeskyttelse vil kunne redde det kriserammede selskapet.

– Dette er en kompleks prosess, og mye kan skje. Men vi har god tro på at vi skal komme gjennom dette, sa Schram på en hasteinnkalt pressekonferanse 18. november.

Konkursbeskyttelsen vil nå gi Norwegian et pusterom på opptil fem måneder, som skal brukes til en finansiell overhaling der selskapet håper å kunne kvitte seg med deler av gjelden.

Fortsatt penger på bok

Finansdirektør Geir Karlsen har tidligere uttalt at Norwegian har tilstrekkelig likviditet til å komme gjennom denne prosessen. Selskapet har fortsatt rundt 3 milliarder kroner på bok.

– Så får vi se hva kapitalbehovet blir når vi kommer ut av denne prosessen. Vi har fullt fokus på restruktureringen for å kunne komme ut i andre enden som et investerbart selskap, sa Karlsen i november.

Norwegian har hatt et krevende år, og i november falt passasjertallet med hele 95 prosent. Fyllingsgraden for de få flyene som var i trafikk, var på 44,4 prosent – en reduksjon på 39 prosentpoeng.

I forrige uke lanserte selskapet en ny kriseplan hvor de ber aksjonærene om fullmakt til å hente inn 4 milliarder kroner.