Julerådene for Oslo kommer torsdag

– Vi kommer til å ha en pressekonferanse på torsdag der det blir offentlig hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo fram til jul og nyttår, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Han sier de må bruke de neste dagene på å vurdere tiltakene, men at det er sannsynlig at det vil være nødvendig med strengere tiltak i Oslo enn i resten av landet så lenge pandemien varer.

– Jeg er glad for at smittetallene fortsetter å synke, det betyr at vi er på rett vei, og at den sosiale nedstengingen har effekt. Samtidig er viruset ikke slått ned.

Byrådslederen sier at smittetallene fortsatt er for høye.

– Prioritet nummer én er å beholde kontrollen over smittespredningen. Vi vil selvfølgelig vurdere om det er mulig å gjøre noen lettelser i forbindelse med julefeiringen, men vi må samtidig gjøre det vi kan for å unngå at smittetallene igjen begynner å stige.

Tiltakene for jula legges fram torsdag klokka 13 i Oslo rådhus.