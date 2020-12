Norge klatrer på klimarangering

Rangeringen Climate Change Performance Index (CCPI) måler land på fire områder: utslipp av drivhusgasser, fornybar energi, energibruk og klimapolitikk. Ingen land gjør det bra nok på alle områdene til å fortjene en plass på pallen, ifølge CCPI.

– Selv om alle land gjorde like mye som dem som ligger øverst, vil det ikke være nok til å unngå farlige klimaendringer, sier CCPI.

– Det kreves mer

Dermed er svenskene best i verden, til tross for at de bare får en fjerdeplass. Bak dem følger Storbritannia og Danmark.

Norge havnet på tolvte plass for et år siden, men ligger altså nå på åttende. Vi har dermed gått forbi blant annet Finland og India. Vi gjør det bra på fornybar energi og utslipp – inkludert et skjerpet utslippsmål for 2030. Tross betydelig nedgang i energibruk per person de siste årene, får vi en lav poengsum i den kategorien.

– Land som rangeres høyt har ingen grunn til å slappe av. Det kreves enda større innsats og handling fra myndighetene for å få verden inn på en kurs for å holde temperaturøkningen under 2 grader. Eller enda bedre, holde den under 1,5 grader.

EU opp – USA på bunnen

EU trekkes fram som en vinner og jar gått popp seks plasser til nummer 16. Unionen har kunngjort at den skal være klimanøytral innen 2050, og på toppmøtet senere denne uken, legges det opp til å skjerpe utslippsmålene fram til 2030.

USA blir stående på jumboplassen som nummer 61 av 61 land på listen. CCPI påpeker at landet har trukket seg fra Parisavtalen og mangler nasjonale mål for å få ned utslippene og øker bruken av fornybar energi. Samtidig påpekes det at eksperter sier flere delstater og byer har tatt klimagrep.

I tillegg gjør fallende priser på fornybar energi at andelen av slik energi øker og utslippene fra kraftsektoren går ned.