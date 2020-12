Ghana velger ny president – håper på enda en fredelig maktovertakelse

Ghana blir ansett som et foregangsland i Afrika når det gjelder å gjennomføre fredelige og demokratiske valg og maktovertakelser. For første gang noensinne stiller dessuten ett av landets to største partier med en kvinne som visepresidentkandidat.

I løpet av nesten 30 år har det vestafrikanske landet valgt ny president og nasjonalforsamling hele sju ganger uten at det har ført til voldelig uro. Landets to største partier har akseptert valgresultatene, og konflikter er blitt løst i rettssystemet.

Presidenterfaring

Ghaneserne skal velge både ny nasjonalforsamling og president mandag. I presidentvalget har de tolv kandidater å velge mellom, deriblant tre kvinner. Men det er to veteraner som regnes som favoritter: Sittende president Nana Afuko-Addo (76) og hans forgjenger John Mahama (62), som var president fra 2012 til 2017.

For å sikre at valget ikke fører til vold og ustabilitet, signerte de to en symbolsk fredsavtale før helgen.

– I lys av hendelser på kontinentet, og spesielt i Vest-Afrika, ser hele verden til oss for at vi skal beholde vår status som en ledestjerne for demokrati, fred og stabilitet, sa presidenten i en TV-tale søndag kveld.

Ghanas naboland, Guinea og Elfenbenskysten, har begge være rammet av protester og voldelige sammenstøt i år, og flere demonstranter er drept.

Svekket økonomi

Arbeidsløshet, infrastruktur, utdanning og helse har vært de viktigste sakene under valgkampen.

Ghana har de 20 siste årene gjort store økonomiske framskritt og er nå verdens nest største kakaoprodusent. Men mange innbyggere lever fortsatt i ekstrem fattigdom med dårlig tilgang til rent vann og elektrisitet.

Landet er hardt rammet av koronaviruset, og den økonomiske veksten er i år ventet å falle til 0,9 prosent, den laveste på tre tiår. I fjor var veksten 6,5 prosent.

Akufo-Addo har fått mye ros for sin håndtering av pandemien. I tillegg er mange velgere fornøyd med hans kamp for gratis utdanning og bedring av elektrisitetsnettet.

Skuffet over korrupsjonskamp

Andre er imidlertid skuffet over det de mener er hans manglende innsats mot korrupsjon. Da han vant valget for fire år siden, var det nettopp på grunnlag av løfter om å gjøre mer for å få bukt på problemet.

Da Mahama gikk av for fire år siden, var han selv anklaget for korrupsjon, noe som gjør at han mangler troverdighet i denne saken. Han er også blitt kritisert for dårlig dømmekraft i økonomiske spørsmål og for å ha økt landets statsgjeld til et ikke bærekraftig nivå

Selv har han avfeid anklagene og kommet med ambisiøse løfter om å bygge opp infrastrukturen, skape nye arbeidsplasser og modernisere landet. Han har også valgt seg en kvinne til visepresidentkandidat, tidligere utdanningsminister Jane Naana Opoku-Agyemang.