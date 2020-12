Bergens Tidende: Fungerende kommuneoverlege i Bergen tar permisjon

I et automatisk svar fra hennes epost står det, ifølge BT , at årsaken er «krevende uker for mange gode kolleger, og for meg selv».

Øygard har vært fungerende kommuneoverlege siden 27. november og skal i utgangspunktet ha rollen i tre måneder. Hun fungerer samtidig som smittevernoverlege i kommunen.

Torsdag meldte Bergensavisen at alle de ansatte ved kommuneoverlegens kontor i Bergen hadde sagt opp sine stillinger. Smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp sin stillingen i november etter bare åtte måneder i stillingen.

Tidligere kommuneoverlege Finn Markussen gikk av med pensjon 1. oktober. Stillingen har siden da vært ubesatt.