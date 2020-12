Oslo-politiet etterlyser vitner etter mulig volds- og kidnappingssak

– Vi fikk melding lørdag kveld klokken 22.13 fra flere vitner uavhengig av hverandre om at det vi tror er en mann, ble utsatt for vold og tatt med inn i en bil sammen med flere andre. Vi har en tanke om at han ikke ble med frivillig, sier politioverbetjent Kenneth Wilberg, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, til NTB.

Hendelsen skjedde i Lindbäckveien på Nordseter i Oslo. Ifølge Wilberg kjørte bilen ut på Ekebergveien før den forsvant.

– Volden skal ha skjedd utendørs på et fortau. Situasjonen varte i noen få minutter, før vedkommende ble tatt med inn i bilen og den kjørte av gårde, sier Wilberg.

– Har dere mistanke om at dette kan være en form for oppgjør i et kriminelt miljø?

– Vi kan ikke si at vi har en konkret mistanke om det, men det er en av mange aktuelle hypoteser som vi undersøker.

Wilberg ønsker ikke å gå ut med noe signalement på bilen eller personene som var involvert i hendelsen.

Politiet ber om tips fra publikum om observasjoner av personer og biler i området. De ber også om at personer som var involvert i hendelsen, tar kontakt med politiet.