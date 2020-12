23 nye smittetilfeller i Moss – klynge av smittede knyttes til pub

Den siste uka har Moss kommune meldt om til sammen 100 nye smittetilfeller. Gjennomsnittet per dag var 14 nye smittede.

Lørdag ble det imidlertid meldt om 21 nye smittede, og søndag var tallet 23 positive covid-19-tester.

Smittesporingen har ledet til et utbrudd ved den populære puben Fiskebasaren i byen. I alt 14 av de 23 nye smittetilfellene søndag kobles til ansatte og gjester ved dette stedet. I en pressemelding fra kommunen søndag oppfordres gjester som var til stede på Fiskebasaren i perioden fra 25. til 29. november, om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på corona.

– Smittetallene lørdag og søndag er de høyeste vi har meldt gjennom hele pandemiperioden, og Moss har et svært høyt smittenivå på godt over 200 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Han er bekymret over at det fortsatt er et høyt antall smittede med ukjent smittekilde.

Ordføreren i Moss, Hanne Tollerud, sier det er for tidlig å se effektene av de skjerpede smittevernreglene kommunen innførte 1. desember Hun bebuder en ny pressekonferanse om situasjonen mandag.

– Den andre smittebølgen har truffet Moss hardt, og det er en stor belastning for mossesamfunnet, sier hun.