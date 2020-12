Nye høye smittetall i USA

For tredje dag på rad registrerer USA det høyeste daglige smittetall så langt under koronapandemien. Oversikten til Worldometers viser at det ble registrert 237.328 smittetilfeller de siste 24 timene i USA.

I alt 2.743 døde av eller med covid-19 siste døgn, ifølge den opptellingen. Daglig settes det nye smitterekorder i landet, og det daglige dødstallet ligget på nærmere 2.000. Det er på høyde med nivået under den første smittebølgen i vår.

272 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 272 koronasmittede i Norge. Det er 158 færre enn dagen før og 81 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til søndag registrert 38.073 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.527 nye smittetilfeller i Norge. 2,3 millioner personer er til nå testet for koronavirus i Norge.

16 anmeldt for brudd på smittevernregler i Oslo

Politiet i Oslo stanset natt til søndag en fest i en enebolig på Skøyen i Oslo etter støyklager fra naboer. 16 festdeltakere anmeldes for brudd på smittevernreglene. Disse kan vente seg en bot, ifølge politiet.

– Dette dreier seg om unge folk og flere stakk av da vi kom, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Trump gjentok påstander om seier i Georgia

President Donald Trump startet et valgmøte i Georgia til støtte for to republikanske senatorer med å gjenta påstanden om at han vant delstaten i presidentvalget.

Det endelige resultatet viser at påtroppende president Joe Biden vant delstaten med om lag 12.500 stemmer av i alt 5 millioner avlagte stemmer.