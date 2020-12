Vedum fosser fram på TV 2s statsminister-måling

På TV 2s statsminister-måling i desember er Erna Solberg fortsatt den mest foretrukne statsministerkandidaten med 33,2 prosents oppslutning. Det er likevel et fall på 6,8 prosentpoeng fra forrige måling i november.

Vel en av fire velgere, til sammen 26,5 prosent, ønsker at Ap-leder Jonas Gahr Støre skal bli statsminister. Nesten like mange, 24,9 prosent, sier de vil ha Trygve Slagsvold Vedum. Det er en økning på 11,1 prosentpoeng siden målingen i november.

– Det er vel et resultat av at Senterpartiet har vokst en del i det siste. Det er ikke unaturlig at Senterpartiets leder også da øker i oppslutning. Så tenker jeg at vi vel kommer tilbake til hva Sp egentlig vil gjøre, og ikke bare hva de er imot, sier statsminister Erna Solberg (H) i en kommentar til målingen.

Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere målingen, men det vil Vedum:

– Det er stadig flere som støtter en ny retning for landet, og det gir nok utslag også i denne type målinger, skriver Trygve Slagsvold Vedum i en tekstmelding til TV 2.

Tidligere denne uken viste TV 2s partibarometer at Senterpartiet er landets største parti, foran Høyre og Arbeiderpartiet med 22,7 prosents oppslutning. I to andre målinger denne uken får Sp over 20 prosent, mens målingen fra Amedia ga Senterpartiet 18,4 prosents oppslutning og tredjeplassen etter Høyre og Ap.