Høyre holder nominasjonsmøte for Hordaland

Vestland Høyre, Hordaland valgkrets holder digitalt nominasjonsmøte før stortingsvalget i 2021 klokken 12. Partileder og statsminister Erna Solberg er blant dem som har sagt at hun vil fortsette.

I alt fem av dagens seks Høyre-representantene fra Vestland Høyre har sagt de vil ta gjenvalg i 2021.

Varslede demonstrasjoner i Frankrike

Nye protester er varslet i Paris mot lovforslaget som begrenser pressens rett til å filme politifolk på jobb. Tilsvarende demonstrasjoner forrige helg samlet minst 130.000 mennesker.

Fransk politi har lenge blitt anklaget for å bruke brutale metoder under demonstrasjoner, og de beskyldes også for rasisme mot svarte og arabiske minoriteter.

Trump fortsetter valgkampen i Georgia

USAs avtroppende president Donald Trump vil lørdag drive valgkamp i Georgia i forkant av det avgjørende omvalget på delstatens senatsplasser.

Georgia, som historisk har vært en bastion for Republikanerne, ble vunnet av Joe Biden med over 12.000 stemmers overvekt. Resultatet er formelt godkjent av delstatens republikanske guvernør.

Valg i Kuwait

Det er valg på ny nasjonalforsamling i den oljerike golfstaten Kuwait. Landet, ett av verdens rikeste, styrer mot et statlig underskudd på 40 prosent i år, og statsmakten kan snart ikke betale lønn til sine ansatte

Nasjonalforsamlingen skal ta stilling til et gigantisk lån på 65 milliarder dollar og andre økonomiske kriseplaner etter valget i dag.

Viktor Hovland fortsetter golfturnering i Mexico

Norske Viktor Hovland fortsetter PGA-turneringen i Playa del Carmen i Mexico etter at han åpnet med delt femteplass.

Nordmannen spiller sin første turnering på PGA-touren siden 9. november, og han viste at formen er intakt.