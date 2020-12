Bøhler foreslår å stanse salget av Ullevål

Sammen med Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik og Per Olaf Lundteigen har Bøhler fremmet et forslag, hvor de ber Stortinget be regjeringen ikke sette i gang salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer, skriver Dagsavisen.

– Vi i Sp er initiativtakere og har skrevet forslaget og har fått tilslutning fra SV, Rødt og MDG, sier Bøhler.

Både Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Bastholm (MDG), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Nicholas Wilkinson (SV) støtter forslaget, som skal behandles i januar.

– Jeg håper på flertall. Det kan vi få hvis de lokale politikerne i Oslo fra Frp, KrF og Venstre som sier de er enige med oss, greier å påvirke sine partier på Stortinget.

– Argumentene for å stoppe planene blir stadig sterkere, og jeg tror vi uansett vil vinne fram, enten det blir nå eller etter valget neste høst. Det som haster mest før valget er å stoppe planene om salg av Ullevål og forprosjektet med riving av bygg på Rikshospitalet for å gjøre plass til det nye gigantsykehuset, sier Jan Bøhler.