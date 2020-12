Kina skjerper kravene til norsk sjømat

Mattilsynet sendte ut varsel om de nye kravene fra Kina fredag. Reglene som skjerper kravene, skal egentlig gjelde fra 1. januar, men Mattilsynet skriver at de allerede nå har inntrykk av at kinesiske myndigheter krever at hele produksjonskjeden skal være listeført for eksport og har bedt om en avklaring fra landets myndigheter.

Det advares mot å eksportere sjømat fra leverandører som ikke er listeført.

– Det er svært viktig at eksportører er i tett dialog med sin kunde/importør i Kina dersom de velger å eksportere til Kina nå. Det kan være risikabelt per dags dato å eksportere sjømat fra fiskebåter, fraktebåter og frittstående lagre som ikke er registrert i Kina, skriver Mattilsynet.

I september utstedte kinesiske tollmyndigheter nye krav til sjømat for å beskytte landet mot ny coronasmitte overført via rå mat.

Norge har ifølge Norges sjømatråd eksportert sjømat til Kina for 3,6 milliarder kroner hittil i år, en nedgang fra 4,74 milliarder på samme tid i fjor. Landet er det tiende største eksportmarkedet for norsk sjømat.