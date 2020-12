To fengslet for vold og forsøk på kidnapping i Skien

De to litauiske mennene, den ene i 20-årene og den andre i 40-årene, ble pågrepet i Skien tirsdag. Fredag ble de framstilt for varetektsfengsling i Nedre Skien tingrett der politiet begjærte de to fengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud, skriver Varden.

Tingretten fengslet mennene i to uker, melder Telemarksavisa. Begrunnelsen for å varetektsfengsle de to var faren for bevisforspillelse.

– Jeg kan vel si at han ikke var noe tilfeldig offer. Det ligger en historie bak, og det er noe av det vi nå skal etterforske mens vi ønsker at de siktede skal holdes fengslet, sier politiadvokat Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til Varden.

Kidnappingsforsøket skal ha skjedd i Grenland 25. november. Politiet jobber med å avhøre flere vitner i saken.