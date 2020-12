To nye coronadødsfall i Oslo

En pasient som ble overført fra sykehus til den kommunale covid-19-behandlingsenheten etter å ha fått påvist smitte, døde onsdag. Fredag døde en coronasmittet beboer ved Stovnerskogen sykehjem.

– Det er et pågående smitteutbrudd på en avdeling på Stovnerskogen sykehjem. Fire beboere er syke med covid-19. Vi jobber systematisk og planmessig med testing av alle beboere og medarbeidere for å hindre at smitten sprer seg, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Totalt er 39 beboere på sykehjem i Oslo døde som følge av covid-19. Snittalderen på beboerne på sykehjemmene i Oslo ligger på rundt 85 år, og de fleste har flere sykdommer.

Siden mars har totalt elleve coronasmittede pasienter dødd på den kommunale covid-19-behandlingsenheten. Dette er ikke et sykehjem, men det driftes av Sykehjemsetaten.