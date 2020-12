NRK vil ikke fjerne innhold som kan oppfattes som rasistisk: - Norsk TV-historie

I går kveld ble det kjent at TVNorge tar «Nissene over skog og hei» av skjermen, etter å ha fått kritikk for bruk av såkalt «blackface».

Under slaveriet og segregeringen i USA var bruken av «blackface» på hvite skuespillere en av de vanligste formene av underholdning, og ble som oftest brukt på karakterer som var basert på rasistiske stereotyper om afrikansk-amerikanere.

Les også: TVNorge tar «Nissene over skog og hei» av skjermen etter «blackface»-kritikk

– Vanskelig avgjørelse

Det er karakteren Ernst-Øyvind, som i «Nissene over skog og hei» spilles av komiker Espen Eckbo, Discovery mener faller inn under «blackface»-begrepet.

– Den tas av etter en grundig redaksjonell diskusjon som også har vært gjort i samråd med produsenten. Vi landet på at en av karakterene i serien faller inn under blackface-begrepet, og det hører ikke hjemme på skjermen i 2020, sa kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, til Kampanje.

Hun legger til at det er en vanskelig avgjørelse og at det er «trist om ettermælet til «Nissene over skog og hei» skal være at det er en serie med rasistiske undertoner».

Les mer: TVNorge tar «Nissene over skog og hei» av skjermen etter «blackface»-kritikk

– Har høy bevissthet

Kampanje har kontaktet NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen for å stille spørsmål om hvordan NRK stiller seg til sine TV-serier der bruk av «brownface» har vært tatt i bruk. Vi har spesielt spurt om Robert Stoltenbergs karakter «Ali» i Borettslaget, og de pakistanske karakterene Stoltenberg spiller i «Underholdningsavdelingen».

– Vi har en høy bevissthet på hva slags ord og virkemidler som kan oppfattes som eller være rasistiske i alt vi publiserer. Og unngår naturligvis å bruke disse i det vi publiserer i dag, sier Halvorsen.

Han vil imidlertid ikke gå inn og fjerne innhold fra arkivet.

– Innhold som ligger i arkivene utgjør 60 år med norsk TV-historie. Her kan det forekomme uttrykk og virkemidler som ble laget med en annen akseptert holdning til hva som var greit. Uten at det på tidspunktet det ble laget var ment rasistisk eller nedsettende. Det har vi stor tro på at publikum forstår. Og derfor ønsker vi ikke å redigere i det tv-historiske arkivet vårt, skriver Halvorsen i en SMS til Kampanje.

Les også: Eirik Mosveen slutter i VG etter 25 år - blir politisk redaktør i Avisa Oslo

Hvorfor «Borettslaget» ikke er å finne i NRKs nett-TV-spiller, vet ikke Halvorsen.

– Jeg vet faktisk ikke helt hvorfor ikke Borettslaget ligger i spilleren. Men har ikke noe med denne saken å gjøre i hvert fall. Og Robert har ikke noen planer om gjøre denne karakteren videre, svarer Halvorsen.

NRKs TV-sjef Arne Helsingen sier til Kampanje at «Borettslaget» ikke er tilgjengelig i NRKs nettavspiller på grunn av manglende rettigheter.

– Som alt annet rettighetsbelagt innhold vi har fra før 2016, må vi velge å kjøpe nye visningsrettigheter. De gamle avtalene var gjort i en lineær-tv-tid. For innhold før 1997 har vi rettigheter gjennom avtale med Norwaco, sier Helsingen.

Saken ble først publisert på Kampanje.com