Bergen åpner opp

– For fire uker siden mente vi det var avgjørende å handle raskt. Vi mente det var kritisk viktig å innføre tiltak kraftige nok til å få ned smittesituasjonen, som var i ferd med å eskalere ut av kontroll, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fredag ettermiddag.

I høst har Bergen på det høyeste hatt 125 registrerte smittetilfeller på et døgn. Det høyeste ukesnittet har vært på 87.

Pilene har pekt nedover de siste ukene. Fredag ble det registrert 13 nye coronatilfeller det siste døgnet, to færre enn ukesnittet.

– De strenge tiltakene har gitt resultater takket være god etterlevelse. Dere har vist et utrolig godt samhold og vist hva vi kan få til i fellesskap. Det er takket være alles innsats at vi nå kan lette opp av noen av tiltakene. Det har jeg lyst til å takke alle for, sa Valhammer.

Bergenserne kan trene igjen

Det blir nå lov med inntil 50 deltakere på innendørs arrangementer på offentlig steder med faste sitteplasser. På private arrangementer på offentlige steder gjelder fremdeles maksgrensen på 20 personer – i tråd med nasjonale forskrifter.

Treningssentre, svømmehaller og idrettshaller åpnes opp for individuell trening. Gruppetrening er imidlertid fortsatt forbudt.

– Også biblioteker, bingohaller og museer vil kunne gjenåpne, men de må sørge for at gjester og kunder kan holde minst to meters avstand, sa Valhammer.

Når det gjelder julefeiringen i Bergen peker byrådslederen på de nasjonale retningslinjene.

Skjenketiden utvides

Samtidig får serveringsstedene nå utvidet sin åpningstid til klokken 23. Alkoholserveringen i byen blir utvidet med én time og får dermed lov til å foregå fram til klokken 22.30. Også kulturarrangementer omfattes her.

Videregående skoler pålegges ikke lenger rødt nivå, og det blir nå opp til fylket og fylkeskommunen eller hver enkelt skole å ta en egen avgjørelse på hvordan undervisningen skal foregå.

De øvrige restriksjonene i kommunen blir videreført. Lettelsene gjelder fra og med mandag neste uke.