Lyder skal hindre niser å kveles i garn

I en ny hasteforskrift innfører fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) et krav om at alle som fisker med garn, må bruke akustiske sendere, skriver NRK.

Akustiske pinger lager en lyd verken mennesker eller fisker kan høre, men som skremmer nisene bort – og sørger for at de ikke blir fanget og kvalt i garnet.

Hvert år blir rundt 2.900 niser bifangst i garnfiske langs kysten, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Niser som fanges i garn, er et dyrevelferdsproblem fordi dyrene blir kvalt når de setter seg fast i garnene. Det er jo et veldig fint dyr det er snakk om, som mange har et nært forhold til, så dette ønsker vi ikke skal fortsette, sier Ingebrigtsen.

Internasjonale forsøk med pinger viser en reduksjon av bifangst av nise på mellom 70 og 90 prosent.

Det er fiskerne selv som må dekke kostnadene med å feste akustiske sendere på garnene, noe Norges Fiskarlag ranslår til 11.000 til 14.000 kroner for fiskerne.