Regjeringen holder pressekonferanse om covid-19-vaksinasjon

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) holder fredag klokka 11.30 pressekonferanse hvor regjeringen vil opplyse om den framtidige vaksinasjonen mot covid-19.

I oktober sa Høie at Regjeringen hadde besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen. Også smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet Geir Bukholm, direktør i Legemiddelverket Audun Hågå, og helsedirektør Bjørn Guldvog vil også være til stede.

Barne- og familieministeren tar imot forslag til ny barnelov

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tar imot en ny offentlig utredning med forslag til en moderne barnelov. Barnelovutvalget har arbeidet med å oppdatere den gamle barneloven fra 1981 siden mars 2019.

Sentralt i arbeidet har vært at foreldre skal være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere. Hensynet til barnets beste skal være avgjørende.

Norwegian legger fram trafikkdata

Flyselskapet Norwegian legger fram trafikkdata for november. Torsdag offentliggjorde selskapet at det på en ekstraordinær generalforsamling 17- november skal be aksjonærene om fullmakt til å hente inn 4 milliarder kroner i form av aksjer, som kan oppføres som egenkapital.

Norwegian har i dag bare seks fly i luften. De opererer nå på 12 ruter og 13 destinasjoner i Norge.

Dom ventes i korrupsjonssak i Østerrike

Tidligere finansminister Karl-Heinz Grasser er blant de tiltalte i en av de største korrupsjonssakene i Østerrikes historie. Rettssaken startet for tre år siden, og dommen ventes kl. 10.30.

Saken som har sin bakgrunn i noen eiendomstransaksjoner som ble etterforsket i sju år før saken ble fremmet for retten. Tiltalen er på 825 sider.

Ny runde for Hovland i Mexico

Viktor Hovland åpnet PGA-turneringen i Playa del Carmen i Mexico med en runde på fire slag under par natt til torsdag. Det holder foreløpig til delt 3.-plass.

Fredag spiller han en ny runde i PGA-turneringen med prispott 7,2 millioner dollar. Også Kristoffer Ventura deltar i turneringen.