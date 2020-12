Danmark har vedtatt oljestans

Et flertall i Folketinget vedtok torsdag kveld at Danmark ikke skal starte nye letingeboringer i Nordsjøen, og oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050.

Partiene bak den såkalte Nordsjøavtalen er konkret blitt enige om å droppe den åttende konsesjonsrunden, som ville åpnet for fortsatt oljeutvinning fram til 2050.

Biden vil be amerikanere bruke munnbind

Påtroppende president Joe Biden sier til CNN at han vil be alle amerikanere om å gå med munnbind de første hundre dagene etter at han tiltrer 20. januar.

– Bare hundre dager, ikke for alltid. Hundre dager. Og jeg tror vi vil se en signifikant nedgang i smittetallene, sier Biden i sitt første intervju han og kommende visepresident Kamala Harris har gjort siden valgseieren.

402 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 402 koronasmittede i Norge. Det er 24 flere enn dagen før, men 78 færre enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til fredag registrert 37.371 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.623 nye smittetilfeller i Norge.

Hovland med solid åpning i Mexico

Viktor Hovland åpnet PGA-turneringen i Playa del Carmen i Mexico med en runde på fire slag under par. Det holdt til delt femteplass.

Nordmannen spiller sin første turnering på PGA-touren siden 9. november, og han viste at formen er intakt. Særlig mot slutten av 1. runde imponerte Hovland. Han gikk de fem siste hullene på fire slag under par.