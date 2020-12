Slik holder du juleselskapet smittefritt – tips og triks fra Høie, Guldvog og Solberg

– Du kan ikke dekke bordet slik du pleier å gjøre, så du må improvisere og kanskje forlenge bordet litt i år, sa statsminister Erna Solberg (H) da regjeringen onsdag kom med sine råd for julefeiringen.

Hovedpoenget er at man får lov til å ha inntil ti gjester to ganger i løpet av julen, mens rådet om maks fem personer gjelder resten av høytiden. De velkjente smittevernrådene, som én meters avstand og håndhygiene, gjelder fortsatt – og gjennom hele juleselskapet.

– Det er avstand som er det viktigste, og så er det to meter til de som er i spesielt risikoutsatte grupper, slår helsedirektør Bjørn Guldvog fast.

NTB har spurt både ham, statsministeren og helseministeren om de har noen ekstra tips til hvordan man skal gjøre juleselskapet smittefritt, utover det som er de nasjonale rådene.

Bjørn Guldvog, helsedirektør:

Helsedirektøren påpeker at hver familie, eller gruppe som bor sammen, regnes som én kohort når de er på besøk. De kan sitte nærmere hverandre, mens de andre må ha minst én meters avstand.

– Det er viktig å tenke gjennom hvordan man plasserer folk og hvor de skal sitte, for eksempel i stuen med sofaer og stoler. Ha gjerne noen faste områder hvis man har flere kohorter, og dekk bordet sånn at det blir avstand mellom de ulike kohortene, sier Guldvog.

Han anbefaler også å ha litt håndsprit på bordet.

– Da kan du sprite deg når du har tatt i et felles bestikk, for eksempel salatbestikk eller kakebestikket når du skal ta kake over på din egen tallerken. Hvis ikke det er én person som står for serveringen, bør man gjøre det hver gang man har tatt i det.

– Bør folk ha munnbind når de beveger seg rundt i rommet?

– Nei, det synes jeg ikke er nødvendig i hjemmene. Hvis det ikke er sånn at det er spesielt høy risiko. Men generelt så vil jeg ikke si at det skulle være behov for det.

Erna Solberg (H), statsminister:

Statsministeren gjør det klart at regelen med ti gjester gjelder i tillegg til de som bor i boligen. Så hvis man er en familie på fire, kan man være 14 til sammen. Men det forutsetter at det er plass til så mange og at man klarer å holde én meter mellom kohortene.

– Det viktigste er faktisk at man selv tenker over hvor smittekildene og smittestedene er. For viruset kan ligge på flater. Baderommet er blant annet et av de stedene som kan være en smittekilde, sier Solberg til NTB.

Ellers mener hun det er viktig å legge til rette for god håndhygiene.

– Det er sånt som våtservietter, muligheten til å vaske hender, og antibacen til stede, sier hun.

Selv måtte statsministeren avlyse sitt årlige gløggselskap med 40–50 venner og kjente, som faktisk hadde 30-årsjubileum i fjor. Hun sier at man kanskje ikke bør prioritere de vanlige treffene med alle sine gamle kamerater i romjulen.

– Det viktigste for meg er å møte de som er absolutt nærmest, så får jeg heller ringe til de andre vennene og venninnene mine og spørre om vi skal gå på tur i romjulen, sier Solberg, som forteller at hun skal feire julaften med søstrene på besøk hjemme i Bergen.

Bent Høie (H), helseminister:

Helseministeren understreker at rådet om færrest mulig kontakter fortsatt gjelder, og at en bør prøve å møte færre folk både før og etter juleselskapet.

Også Høie trekker fram badet som et mulig smittested.

– Det er for eksempel lurt å tenke at hver familiegruppe som er i selskapet, har hvert sitt håndkle på badet. Eller at man bruker engangspapir, eller andre måter å tørke hendene på, sånn at ikke alle gjestene tørker seg på det samme håndkleet etter at de har vasket hendene, sier han.

I tillegg oppfordrer han folk til å være obs på hvilke ting de tar på i løpet av selskapet.

– Men avstand er fortsatt det viktigste tipset, understreker han.