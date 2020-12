TVNorge fjerner serie etter «blackface»-kritikk

– Vi har i dag besluttet å avpublisere «Nissene over skog og hei» fra Dplay, og den tas av skjermen på TVNorge, sier kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery til TV 2.

Onsdag publiserte Instagram-kontoen «rasisme_i_norge» et innlegg hvor de kritiserer «Nissene over skog og hei» for å være rasistisk. Det personene bak innlegget reagerer på er Espen Eckbos karakter Ernst-Øyvind, som er sminket til å få mørk hudfarge og har afroparykk, som de mener faller inn under «blackface-begrepet».

«Blackface» er en betegnelse på at en hvit person maler ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

I et svar på Instagram-innlegget torsdag, skriver Dplay:

– Vi har tatt en grundig redaksjonell diskusjon, i samråd med seriens produsent, og vi har falt ned på at en av karakterene i serien faller inn under blackface-begrepet. Og det hører ikke hjemme på skjermen i 2020. Vi beklager at vi ikke har vært grundigere i gjennomgangen av innholdet før publisering.

Overfor VG understreker McBride at det ikke er noe rasisme i «Nissene over skog og hei».

«Nissene over skog og hei» ble først vist på TV i 2011, og har siden den gang blitt vist i julen i flere påfølgende år. Komiker Espen Eckbo spiller flere av rollene i serien, og er også en av seriens skapere.