Turid fra Sortland hedres med frivillighetspris

Den nasjonale Frivillighetsprisen gis til den typiske frivillige som år etter år bidrar til at frivillig arbeid blir gjennomført. Med kronprins Haakon som første gratulant ble Turid Abelsen fra Sortland vinner av 50.000 kroner og hedret onsdag kveld, to dager før FNs internasjonale dag for frivillighet.

– Dere bærer breddeidretten. Dere lager turstier og skiløyper. Dere sørger for aktiviteter som skaper glede, mening og tilhørighet for unge og eldre. Bare for å nevne noe. Dere står på i all slags vær og til alle døgnets tider – for de små fellesskapene våre – og for samfunnet vårt, sa kronprinsen i en videohilsen til prisvinneren.

Gjennom 50 år har Abelsen deltatt i et bredt Spekter av frivillig arbeid på Sortland. Hun er aktivitetsvenn for personer med demens, har vært trener i Ajaks ski- og fotballklubb i 50 år, styreleder i Caravanklubben, sekretær i Marsjklubben og sjåfør for TV-aksjonen.

– Vinneren av Frivillighetsprisen 2020 representerer mange typiske kjernefrivillige med lang og tro tjeneste bak seg. Vi snakker om kakebakerne, kaffekokerne, bøssebærerne og møteforberederne – som ofte glemmes i festtalene, men som spiller en helt uvurderlig rolle i frivilligheten, sa kulturminister Abid Raja (V) da han leste opp juryens begrunnelse.

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge, Kulturdepartementet og Norsk Tipping.