Erna til FN-toppmøtet: Vi må stoppe pandemien og forberede oss på neste runde

FNs generalsekretær António Guterres sier at verden må kjempe mot coronavirusets ettervirkninger i flere tiår, selv hvis vaksiner raskt blir godkjent nå.

Guterres åpnet torsdag en egen spesialsesjon om coronaviruset i FNs hovedforsamling, som holdes virtuelt av smittevernhensyn. Han hyllet arbeidet som er blitt gjort med å utvikle vaksiner, men understreket at det ikke er en endelig løsning på coronakrisen.

– La oss ikke lure oss selv. En vaksine kan ikke rette opp skaden som vil strekke seg over flere år, om ikke tiår, framover, sa Guterres ifølge referatet fra åpningen.

– Ekstrem fattigdom stiger, trusselen om sult lurer. Vi står overfor den største globale resesjonen på åtte tiår, sa FN-sjefen.

Ernas to budskap

Erna Solberg er en av rundt 100 verdensledere som har sendt inn forhåndsinnspilte videotaler til toppmøtet. Solberg sier hun har to budskap: Pandemien må løses gjennom samarbeid, og verden må forberede seg bedre på neste pandemi eller globale krise.

– Først og fremst må vi håndtere den pågående krisen og stoppe pandemien så fort vi kan. Vi står overfor den kanskje mørkeste tiden i pandemien, sier Solberg.

– Arbeidsledighet, menneskelig lidelse, fortvilte helsearbeidere og kollapser av sosiale systemer skjer overalt. Men det er lyspunkter. Nyheter om effektive vaksiner gir oss håp, sier statsministeren.

Vil ha globalt toppmøte

Hun understreker at det er gjennom felles innsats verden kan løse krisen. Det må skje gjennom å sikre en rettferdig, global tilgang til vaksiner og medisin, påpeker Solberg.

Solberg ber flere land ta sin del av ansvaret for å sikre verdens helsetilbud.

– Mitt andre budskap er at vi må få bedre redskaper til å håndtere framtidige pandemier og kriser. Verdens ledere må utvikle en masterplan, hvor ansvaret for framtidens arbeid blir tydeliggjort. Vi må styrke vårt felles forsvar. Jeg støtter forslaget om et globalt toppmøte for å diskutere dette, sier Solberg.

Historisk møte

Coronapandemien har også forverret andre problemer verden står overfor, som de økende forskjellene og klimakrisen, påpeker FN-sjef Guterres.

Guterres understreket at det var et historisk øyeblikk da FNs hovedforsamling for første gang samlet seg i en spesialsesjon for håndteringen av coronaviruset.

Volkan Bozkir, presidenten for hovedforsamlingen, sa at verden ser til FN for å finne en felles løsning på pandemien.

– Vi har samlet oss her for å finne fram til en vei framover og ut av lidelsen, sa han.

– Mange råd ble ikke fulgt

Samtidig kom Guterres med kritikk av landene som ignorerte rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om hvordan coronatrusselen skulle håndteres.

– Dessverre var det mange råd som ikke ble fulgt. Og i noen tilfeller ble fakta avvist, og rådene ignorert, sa Guterres.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel er blant rundt 100 verdensledere som har sendt ferdiginnspilte taler til spesialsesjonen.