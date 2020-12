Nå har de siste ansatte hos kommuneoverlegen i Bergen sagt opp sine stillinger

Det skriver Bergensavisen torsdag.

Avisen skrev nylig om at sju leger ved kontoret har sluttet inneværende år. Nylig sa også nåværende smittevernoverlege Karina Koller Løland opp sin stillingen.

Torsdag bekrefter fungerende direktør i etat for helsetjenester, Anne-Lise Hornæs, at de to siste ansatte assisterende kommuneoverlegene også har sagt opp sine stillinger.

De to nye oppsigelsene gjør at Brita Øygard, som nå er midlertidig kommuneoverlege, blir den eneste ansatte ved kontoret.