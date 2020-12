TV 2: Nye DNA-spor i Osen-saken

Vedkommende skal være bror til den ene tiltalte i saken, og er nå etterlyst av Interpol.

Det skal være funnet DNA fra mannen på en bukse som kunsthandleren hadde på seg da han ble overfalt. Mannen har tidligere vært siktet i saken, skriver TV 2.

I februar 2015 ble Petter Slengesol brutalt kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme, men politiet koblet den gang ikke de to grove voldshendelsene sammen.

17. november ble rettssaken mot to menn som er tiltalt for overfallene i Bergen, avsluttet.

– Kort tid etter at saken ble tatt opp til doms i november, ble politiet gjort kjent med nye bevis i saken. Dette har vi informert partene om, og i morgen vil vi informere retten om de samme bevisene, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til kanalen. Han vil ikke kommentere hva de nye bevisene er.

Ifølge TV 2 kalles nå en DNA-ekspert inn igjen for å avgi ny vitneforklaring. Påtalemyndigheten har bedt om et såkalt reassumeringsmøte, som vil si at et vitne må komme med ytterligere opplysninger før dommen kan avsies. Det kan innebære at retten må vurdere om saken skal stanses, for å så gjenopptas på ny.