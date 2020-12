Høie foreslår alternativ jul: Samle storfamilien rundt bålet

Myndighetene har satt en maksgrense på ti gjester samlet til selskap to ganger i løpet av jula. For mange ryker dermed tradisjonelle familieselskaper med mange gjester.

Men sitt ikke inne når alt håp er ute, som det heter. For om man ikke kan samle storfamilien hjemme, så kan man møtes utendørs, bekrefter Høie.

– Det er helt riktig. Det er en veldig fin tanke at en faktisk kan finne noen nye juletradisjoner eller nye måter å ta vare på tradisjonene på, for eksempel å møtes ute, tenne bål. Da kan en være noen flere, men med større avstand, sier Høie.

Mer luft og avstand

Både han og helsedirektør Bjørn Guldvog påpeker at det er mindre fare for smitte utendørs. Men tar du juleselskapet i skogen eller akebakken – om snøen kommer – må du likevel tenke smittevern, understreker de to.

– Hensikten med å være ute er at det er lettere å holde avstand, at en i mindre grad tar på de samme tingene, ofte er kortere tid sammen og at det er mer luft, sier helseministeren.

– Sitter dere tett i tett og sender ølglasset rundt bålet, så har det ikke noen hensikt å møtes utendørs, tilføyer han.

– Vær klok!

Helsedirektøren bekrefter at det ikke er noen begrensning på hvor mange som kan møtes utendørs. Han advarer mot å lete etter muligheter for å samle flest mulig:

– Men om man holder avstand og følger smittevernrådene, er det tryggere enn å samles inne, sier Guldvog.

– Du må være klok. Det er sånn at jo flere en er, jo mindre sannsynlig er det at man klarer å holde avstand. Man skal ikke utfordre hensikten med regelen, understreker Høie.