Esa har bedt om informasjon om karantenehotell-ordningen

I begynnelsen av forrige uke sendte Esa over flere spørsmål til norske myndigheter om ordningen, skriver Aftenposten. Esa er tilsynet som har ansvaret for å følge med på at EØS-regelverket overholdes.

– Det er fortsatt på et uformelt stadium. Vi har bedt om mer informasjon om flere av reglene, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til avisen.

Han beskriver henvendelsen som uformell og sier at det ikke er åpnet noen sak i den forbindelse.

– Det avhenger av hva slags svar vi får. Det var en uformell henvendelse der vi søker klarhet i disse reglene med innreise- og oppholdsbestemmelser. Vi ser fram til å ha en dialog med Norge om det, sier han.

Ordningen med karantenehotell er blitt kritisert fra flere hold. Ifølge Aftenposten skal Esa være opptatt av om reglene er proporsjonale sett opp mot EØS-regelverket. Et annet spørsmål for Esa er om reglene er diskriminerende.