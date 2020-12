Frp vurderer eksklusjonssak mot fylkesleder i Oslo

Bakgrunnen for saken skal blant annet være fylkeslederens krangler med partiledelsen og flere politiske saker der han skal være på kant med deler av partiet, blant annet i spørsmål om klima, innvandringspolitikk og utenrikspolitikk.

Ugland Jacobsen uttalte seg i sommer på en måte som ble oppfattet som et åpent angrep på partileder Siv Jensen.

Dagsavisen omtalte tidligere onsdag at fylkesstyret er innkalt til et ekstraordinært møte torsdag, og ifølge TV 2 var Ugland Jacobsen i et møte med organisasjonsutvalget tirsdag. Gangen i saken er at fylkespartiet behandler saken og deretter kommer med en innstilling til det sentrale organisasjonsutvalget.

Overfor NRK bekrefter Ugland Jacobsen at det er en sak i organisasjonsutvalget som handler om ham.

Også lederen av organisasjonsutvalget, Alf Erik Andersen, bekrefter overfor NRK at utvalget har en sak på sitt bord som omhandler Ugland Jacobsen, men ønsker ikke å gå i detaljer om hva saken handler om.