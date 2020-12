Erna Solberg snur om testing før julen

Erna Solberg (H) sier til Dagbladet at en negativ test kan gi falsk trygghet.

– Dersom du kommer fra et av de områdene med mest smitte i Norge, så bør du kanskje praktisere to meter avstand, særlig til dem i sårbare grupper, sier Solberg.

På regjeringens coronapressekonferanse onsdag i forrige uke sa hun at folk fra Bergen og Oslo bør teste seg før de reiser for å besøke eldre i julen. Nå trekker hun altså dette rådet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener at man heller bør være ekstra varsom de siste 14 dagene før man reiser hjem til jul.

– Vi anbefaler ikke testing før man reiser hjem til jul fordi det er mulig å teste negativt selv om du er smittet. Det viktigste du kan gjøre før du reiser hjem til jul, er egentlig å oppføre seg som om du er i et område med mye smitte. På den måten kan du forsikre deg om at det er veldig liten sannsynlighet for at du møter opp til julemiddagen med smitte, sier Bjørn Guldvog.